Nawaf Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Dawsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nawaf Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nawaf Al Dawsari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nawaf Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Dawsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nawaf Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Dawsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Dawsari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Dawsari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Dawsari 15 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur.  Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Nawaf Abdullah Al-Dawsari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Dawsari Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına - tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Dawsari'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Dawsari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Dawsari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Nawaf Al Dawsari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Dawsari kimdir

Nawaf Al Dawsari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Dawsari şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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Nawaf Al Dawsari nereli

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