Mohammed Eissa Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Eissa Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Eissa Al Yami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Eissa Al Yami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Eissa Al Yami 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed bin Eissa bin Saleh Al-Yami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Eissa Al Yami Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Mohammed Eissa Al Yami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Eissa Al Yami'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Ekim 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Eissa Al Yami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Eissa Al Yami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Eissa Al Yami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Eissa Al Yami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Najran SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shabab

Mohammed Eissa Al Yami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Eissa Al Yami şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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