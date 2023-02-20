Nawaf Al Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Abed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Abed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Abed 26 Ocak 1990 tarihinde Riad şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نواف العابد‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Abed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Nawaf Al Abed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 25 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Abed'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Abed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Abed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nawaf Al Abed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Abed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Al-Hilal SFC

25 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

Nawaf Al Abed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Abed şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Nawaf Al Abed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 9 gol atmıştır.

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