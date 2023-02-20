Majed Omar Kanabah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Omar Kanabah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majed Omar Kanabah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majed Omar Kanabah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majed Omar Kanabah 1 Temmuz 1992 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ماجد كنبه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majed Omar Kanabah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Majed Omar Kanabah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Majed Omar Kanabah'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Majed Omar Kanabah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majed Omar Kanabah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majed Omar Kanabah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majed Omar Kanabah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2016 yılında Al-Ahli SFC

17 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2017 yılında Al-Batin FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2023 yılında Al-Shabab

Majed Omar Kanabah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majed Omar Kanabah şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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