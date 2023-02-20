Aaron Boupendza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Boupendza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Boupendza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Boupendza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aaron Boupendza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Boupendza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Boupendza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Boupendza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Boupendza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Boupendza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Boupendza 7 Ağustos 1996 tarihinde Moanda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Salem Boupendza Pozzi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Boupendza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Aaron Boupendza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Boupendza'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aaron Boupendza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salem.aaron/

Aaron Boupendza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Boupendza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aaron Boupendza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Boupendza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında CF Mounana

5 Ağustos 2016 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux

11 Ağustos 2017 yılında Pau FC

30 Haziran 2018 yılında G. Bordeaux

19 Temmuz 2018 yılında Ajaccio

9 Aralık 2018 yılında G. Bordeaux

10 Aralık 2018 yılında Tours FC

30 Haziran 2019 yılında G. Bordeaux

6 Temmuz 2019 yılında Feirense

11 Mart 2020 yılında G. Bordeaux

5 Ağustos 2020 yılında Hatayspor

26 Ağustos 2021 yılında Al-Arabi SC

9 Ağustos 2022 yılında Al-Shabab

Aaron Boupendza kimdir

Aaron Boupendza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Boupendza şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Aaron Boupendza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gabon takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aaron Boupendza nereli

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