Santi Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santi Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santi Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santi Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santi Mina 7 Aralık 1995 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Mina Lorenzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santi Mina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLIMPUS ESPORT EVENTS yapmaktadır. Santi Mina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Santi Mina'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Santi Mina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santimina7/

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Santi Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santi Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santi Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santi Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Celta Juvenil A

5 Ocak 2013 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo

4 Temmuz 2015 yılında Valencia

14 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo

23 Ağustos 2022 yılında Al-Shabab

30 Haziran 2023 yılında Celta Vigo

Santi Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santi Mina şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Santi Mina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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