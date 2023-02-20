Carlos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Junior 15 Ağustos 1995 tarihinde Santa Luz şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Junior Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Carlos Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Junior'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Junior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlos13oficial/

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Carlos Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2017 yılında Internacional

30 Kasım 2017 yılında Atlético-MG

20 Nisan 2018 yılında Paraná

31 Aralık 2018 yılında Atlético-MG

31 Ocak 2019 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2019 yılında Louletano

2 Temmuz 2019 yılında Santa Clara

30 Haziran 2020 yılında Louletano

1 Temmuz 2020 yılında Santa Clara

20 Ağustos 2021 yılında Al-Shabab

Carlos Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Junior şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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