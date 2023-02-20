Ever Banega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Banega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ever Banega kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ever Banega ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ever Banega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Banega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ever Banega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Banega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ever Banega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ever Banega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ever Banega 29 Haziran 1988 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Éver Maximiliano David Banega şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ever Banega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Ever Banega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ever Banega'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ever Banega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ever10Banega

http://www.instagram.com/ever19banega/

Ever Banega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ever Banega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ever Banega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ever Banega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Boca Juniors

5 Ocak 2008 yılında Valencia

28 Ağustos 2008 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2009 yılında Valencia

31 Ocak 2014 yılında Newell's

30 Haziran 2014 yılında Valencia

18 Ağustos 2014 yılında Sevilla

6 Temmuz 2016 yılında Inter

3 Temmuz 2017 yılında Sevilla

15 Eylül 2020 yılında Al-Shabab

Ever Banega kimdir

Ever Banega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ever Banega şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alianza Sport de Rosario

Ever Banega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 6 gol atmıştır.

Arjantin U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Ever Banega nereli

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