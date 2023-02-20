Hussein Shaian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Shaian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Shaian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Shaian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Shaian 23 Mayıs 1989 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسين شيعان / Hussain Abdoh Al-Shae'an şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Shaian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hussein Shaian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hussein Shaian'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hussein Shaian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein Shaian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussein Shaian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Shaian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2013 yılında Al-Hilal SFC

30 Mayıs 2014 yılında Al-Shabab

15 Aralık 2014 yılında Al-Nassr FC

10 Temmuz 2018 yılında Taawon

20 Ağustos 2021 yılında Al-Shabab

Hussein Shaian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Shaian şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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