Nader Al Sharari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nader Al Sharari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nader Al Sharari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nader Al Sharari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nader Al Sharari 8 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نادر عبدالله الشراري / Nader Abdullah Al-Sharari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nader Al Sharari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nader Al Sharari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nader Al Sharari'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nader Al Sharari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nader Al Sharari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nader Al Sharari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nader Al Sharari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Abha

1 Temmuz 2021 yılında Al-Shabab

Nader Al Sharari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nader Al Sharari şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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