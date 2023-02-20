Mo Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mo Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mo Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mo Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mo Adams 23 Eylül 1996 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İngiltere,Eritre uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Adams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mo Adams Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mo Adams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mo Adams'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mo Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mo Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mo Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mo Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Derby U18

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

4 Aralık 2015 yılında Boston Utd

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Syracuse

1 Mayıs 2017 yılında Reading United

1 Ağustos 2017 yılında Syracuse

19 Ocak 2018 yılında Chicago

18 Ağustos 2018 yılında Roughnecks FC

20 Ağustos 2018 yılında Chicago

21 Mart 2019 yılında Memphis 901

29 Mart 2019 yılında Chicago

17 Temmuz 2019 yılında Atlanta

27 Ağustos 2019 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2019 yılında Atlanta

17 Aralık 2021 yılında Miami

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shabab

Mo Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mo Adams şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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