Fahad Al Muwallad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Muwallad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Muwallad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Muwallad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Muwallad 14 Eylül 1994 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فهد المولد şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Muwallad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Al Muwallad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Muwallad'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 3 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Muwallad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Muwallad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fahad Al Muwallad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Muwallad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Ittihad Club

21 Ocak 2018 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Al-Ittihad Club

9 Mayıs 2019 yılında Cezalı

8 Mayıs 2020 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2022 yılında Cezalı

28 Ağustos 2022 yılında Al-Shabab

Fahad Al Muwallad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Muwallad şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Fahad Al Muwallad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 19 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 17 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.