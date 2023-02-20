Fawaz Al Qarni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fawaz Al Qarni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fawaz Al Qarni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fawaz Al Qarni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fawaz Al Qarni 2 Nisan 1992 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فواز بلقاسم بن عبده القرني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fawaz Al Qarni Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT LAND AGENCY yapmaktadır. Fawaz Al Qarni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fawaz Al Qarni'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fawaz Al Qarni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fawaz Al Qarni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fawaz Al Qarni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fawaz Al Qarni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2011 yılında Al-Ittihad Club

25 Temmuz 2021 yılında Al-Shabab

Fawaz Al Qarni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fawaz Al Qarni şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Fawaz Al Qarni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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