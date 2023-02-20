Khalid Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Al Ghamdi 28 Mart 1988 tarihinde Khobar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد الغامدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Al Ghamdi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Al Ghamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Khalid Al Ghamdi'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khalid Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Al Ghamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Al-Nassr FC

2 Şubat 2019 yılında Al-Raed

1 Temmuz 2019 yılında Al-Faisaly FC

6 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

Khalid Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Al Ghamdi şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Khalid Al Ghamdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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