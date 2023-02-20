Grzegorz Krychowiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Krychowiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grzegorz Krychowiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grzegorz Krychowiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grzegorz Krychowiak 29 Ocak 1990 tarihinde Gryfice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grzegorz Krychowiak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Grzegorz Krychowiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grzegorz Krychowiak'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grzegorz Krychowiak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GrzegKrychowiak

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http://www.instagram.com/grzegorz.krychowiak/

http://www.facebook.com/GrzegorzKrychowiakOfficial

Grzegorz Krychowiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grzegorz Krychowiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Grzegorz Krychowiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grzegorz Krychowiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Arka Gdynia U19

1 Ocak 2007 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2008 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2009 yılında G. Bordeaux

26 Kasım 2009 yılında Stade Reims

30 Haziran 2011 yılında G. Bordeaux

17 Kasım 2011 yılında FC Nantes

30 Haziran 2012 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2012 yılında Stade Reims

23 Temmuz 2014 yılında Sevilla

3 Temmuz 2016 yılında Paris SG

30 Ağustos 2017 yılında West Brom

30 Haziran 2018 yılında Paris SG

24 Temmuz 2018 yılında Loko Moskova

30 Haziran 2019 yılında Paris SG

3 Temmuz 2019 yılında Loko Moskova

2 Ağustos 2021 yılında Krasnodar

15 Mart 2022 yılında AEK Atina

30 Haziran 2022 yılında Krasnodar

9 Temmuz 2022 yılında Al-Shabab

30 Haziran 2023 yılında Krasnodar

Grzegorz Krychowiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grzegorz Krychowiak şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grzegorz Krychowiak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orzel Mrzezyno, Zaki 94 Kolobrzeg

Polonya takımında 10 numaralı formasıyla 14 Aralık 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 98 maçta 5 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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