Grzegorz Krychowiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Krychowiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grzegorz Krychowiak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Grzegorz Krychowiak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Grzegorz Krychowiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Krychowiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grzegorz Krychowiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Krychowiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grzegorz Krychowiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grzegorz Krychowiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grzegorz Krychowiak 29 Ocak 1990 tarihinde Gryfice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grzegorz Krychowiak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Grzegorz Krychowiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grzegorz Krychowiak'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grzegorz Krychowiak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GrzegKrychowiak

http://www.instagram.com/grzegorz.krychowiak/

http://www.facebook.com/GrzegorzKrychowiakOfficial

Grzegorz Krychowiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grzegorz Krychowiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Grzegorz Krychowiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grzegorz Krychowiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Arka Gdynia U19

1 Ocak 2007 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2008 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2009 yılında G. Bordeaux

26 Kasım 2009 yılında Stade Reims

30 Haziran 2011 yılında G. Bordeaux

17 Kasım 2011 yılında FC Nantes

30 Haziran 2012 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2012 yılında Stade Reims

23 Temmuz 2014 yılında Sevilla

3 Temmuz 2016 yılında Paris SG

30 Ağustos 2017 yılında West Brom

30 Haziran 2018 yılında Paris SG

24 Temmuz 2018 yılında Loko Moskova

30 Haziran 2019 yılında Paris SG

3 Temmuz 2019 yılında Loko Moskova

2 Ağustos 2021 yılında Krasnodar

15 Mart 2022 yılında AEK Atina

30 Haziran 2022 yılında Krasnodar

9 Temmuz 2022 yılında Al-Shabab

30 Haziran 2023 yılında Krasnodar

Grzegorz Krychowiak kimdir

Grzegorz Krychowiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grzegorz Krychowiak şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orzel Mrzezyno, Zaki 94 Kolobrzeg

Grzegorz Krychowiak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 10 numaralı formasıyla 14 Aralık 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 98 maçta 5 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Grzegorz Krychowiak nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Abdullah Otayf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Otayf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullah Otayf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Otayf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Turci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Turci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Turci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Turci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carson Vom Steeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carson Vom Steeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carson Vom Steeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carson Vom Steeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!