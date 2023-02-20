Abdullah Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Saeed 2 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Matuq Saeed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Saeed Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Direction yapmaktadır. Abdullah Saeed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullah Saeed'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Saeed şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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