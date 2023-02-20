Hattan Bahebri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hattan Bahebri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hattan Bahebri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hattan Bahebri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hattan Bahebri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hattan Bahebri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hattan Bahebri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hattan Bahebri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hattan Bahebri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hattan Bahebri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hattan Bahebri 16 Temmuz 1992 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da هتان باهبري / Hattan Sultan Bahebri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hattan Bahebri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hattan Bahebri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hattan Bahebri'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hattan Bahebri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bahbri27/

Hattan Bahebri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hattan Bahebri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hattan Bahebri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hattan Bahebri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2014 yılında Khaleej

15 Mayıs 2016 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2016 yılında Al-Shabab

1 Şubat 2019 yılında Al-Hilal SFC

11 Ağustos 2021 yılında Al-Shabab

Hattan Bahebri kimdir

Hattan Bahebri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hattan Bahebri şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Hattan Bahebri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 19 numaralı formasıyla 25 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 4 gol atmıştır.

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Hattan Bahebri nereli

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