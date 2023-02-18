İsmail Gourad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Gourad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Gourad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Gourad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Gourad 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Ismail Gourad Ribas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Gourad Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. İsmail Gourad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İsmail Gourad'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmail Gourad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Gourad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İsmail Gourad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Gourad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Moghreb Tétouan

13 Ağu 2021 yılında Mouloudia

İsmail Gourad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Gourad şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.