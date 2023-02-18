Chouaib Faidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chouaib Faidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chouaib Faidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chouaib Faidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chouaib Faidi 10 Eylül 1999 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chouaib Faidi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chouaib Faidi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Chouaib Faidi'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chouaib Faidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chouaib Faidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chouaib Faidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chouaib Faidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2021 yılında Wydad AC

3 Eylül 2022 yılında Mouloudia

30 Haziran 2023 yılında Wydad AC

Chouaib Faidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chouaib Faidi şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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