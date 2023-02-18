İbrahim Farhi Benhalima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Farhi Benhalima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Farhi Benhalima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Farhi Benhalima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Farhi Benhalima 16 Nisan 1997 tarihinde Saida şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Farhi Benhalima Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Farhi Benhalima, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Farhi Benhalima'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Farhi Benhalima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Farhi Benhalima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Farhi Benhalima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Farhi Benhalima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında El Harrach U21

1 Temmuz 2016 yılında USM Alger

26 Temmuz 2017 yılında US Biskra

30 Haziran 2018 yılında USM Alger

1 Temmuz 2018 yılında JS Saoura

14 Ağu 2020 yılında Club Africain

20 Şubat 2021 yılında Olympique Beja

30 Haziran 2021 yılında Club Africain

25 Ağu 2021 yılında ES Sétif

19 Ağu 2022 yılında Mouloudia

İbrahim Farhi Benhalima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Farhi Benhalima şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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