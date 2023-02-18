Abdelkader Kaibou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkader Kaibou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkader Kaibou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkader Kaibou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkader Kaibou 12 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkader Kaibou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MTB yapmaktadır. Abdelkader Kaibou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelkader Kaibou'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelkader Kaibou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkader Kaibou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelkader Kaibou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkader Kaibou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında ASO Chlef

4 Ekim 2020 yılında JSM Skikda

14 Eylül 2021 yılında Chelghoum Laïd

17 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Abdelkader Kaibou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkader Kaibou şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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