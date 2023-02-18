İmad Serbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Serbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad Serbout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmad Serbout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmad Serbout 7 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عماد سربوت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmad Serbout Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmad Serbout, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İmad Serbout'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İmad Serbout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmad Serbout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmad Serbout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmad Serbout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Khémisset

1 Ağu 2022 yılında Mouloudia

İmad Serbout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmad Serbout şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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