Mehdi Maftah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Maftah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Maftah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Maftah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Maftah 10 Ağu 1993 tarihinde Fes şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Maftah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Maftah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mehdi Maftah'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Maftah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Maftah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Maftah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Maftah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında Difaâ El Jadida

1 Aralık 2016 yılında MAS Fes

20 Temmuz 2018 yılında Mouloudia

Mehdi Maftah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Maftah şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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