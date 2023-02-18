Mounsef Chrachem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mounsef Chrachem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mounsef Chrachem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mounsef Chrachem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mounsef Chrachem 12 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da منصف شراشم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mounsef Chrachem Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mounsef Chrachem, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mounsef Chrachem'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mounsef Chrachem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mounsef Chrachem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mounsef Chrachem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mounsef Chrachem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2021 yılında Wydad AC

9 Eylül 2022 yılında Mouloudia

30 Haziran 2023 yılında Wydad AC

Mounsef Chrachem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mounsef Chrachem şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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