Ziad Laafsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Laafsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziad Laafsa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ziad Laafsa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ziad Laafsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Laafsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziad Laafsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziad Laafsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziad Laafsa 11 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziad Laafsa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziad Laafsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ziad Laafsa'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ziad Laafsaboyu ve yaşı kaç

Ziad Laafsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziad Laafsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Ziad Laafsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziad Laafsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Ziad Laafsa kimdir

Ziad Laafsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziad Laafsa şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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Ziad Laafsa nereli

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