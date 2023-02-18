Anass Nouader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anass Nouader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anass Nouader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anass Nouader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anass Nouader 7 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أنس نوادر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anass Nouader Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anass Nouader, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Anass Nouader'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anass Nouader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anass Nouader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anass Nouader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anass Nouader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AS Nancy B

1 Eylül 2020 yılında SCC Mohammedia

16 Kasım 2020 yılında Union Touarga

31 Ağu 2021 yılında Beni Mellal

19 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Anass Nouader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anass Nouader şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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