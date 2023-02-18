Yacine Wakili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Wakili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Wakili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Wakili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Wakili 18 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da ياسين واكيلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Wakili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yacine Wakili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yacine Wakili'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yacine Wakili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Wakili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacine Wakili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Wakili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2012 yılında CR Al Hoceima

30 Haziran 2013 yılında Raja Casablanca

1 Ocak 2014 yılında Hassania

1 Ocak 2015 yılında ES Metlaoui

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

8 Ağu 2016 yılında O. Khouribga

4 Ağu 2017 yılında Rapide Oued Zem

2 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ağu 2018 yılında Berrechid

17 Temmuz 2019 yılında MAS Fes

4 Eylül 2021 yılında Berrechid

18 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Yacine Wakili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Wakili şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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