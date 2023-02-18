Amine Souane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Souane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Souane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Souane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Souane 17 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Souane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Souane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Amine Souane'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine Souane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Souane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Souane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Souane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2021 yılında Mouloudia

Amine Souane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Souane şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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