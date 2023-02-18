El Mehdi Bettache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mehdi Bettache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Mehdi Bettache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Mehdi Bettache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Mehdi Bettache 3 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da المهدي بطاش şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Mehdi Bettache Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.El Mehdi Bettache, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 28 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. El Mehdi Bettache'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El Mehdi Bettache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Mehdi Bettache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

El Mehdi Bettache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Mehdi Bettache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Wydad Fes

1 Temmuz 2016 yılında FUS Rabat

28 Kasım 2020 yılında Mouloudia

El Mehdi Bettache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Mehdi Bettache şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Widad Fes

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.