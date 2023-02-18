Hamza Buihamghet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Buihamghet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Buihamghet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Buihamghet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Buihamghet 10 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Buihamghet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BE Sports Management yapmaktadır. Hamza Buihamghet, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Buihamghet'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Buihamghet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Buihamghet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Buihamghet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Buihamghet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Berrechid

11 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Hamza Buihamghet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Buihamghet şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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