Yassine Filali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Filali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Filali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Filali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Filali 9 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Filali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Filali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Filali'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Filali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Filali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Filali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Filali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Wydad Fes

20 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Yassine Filali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Filali şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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