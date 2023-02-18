Paul Bassene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Bassene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Bassene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Bassene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Bassene 2 Ocak 2001 tarihinde Ziguinchor şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Paul Valère Bassène şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Bassene Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Paul Bassene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Bassene'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Bassene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Bassene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Bassene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Bassene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2020 yılında Teungueth FC

21 Eylül 2022 yılında Mouloudia

Paul Bassene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Bassene şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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