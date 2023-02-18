Yasser Jarici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser Jarici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasser Jarici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasser Jarici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasser Jarici 25 Nisan 1989 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasser Jarici Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yasser Jarici, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yasser Jarici'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yasser Jarici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasser Jarici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasser Jarici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasser Jarici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FUS Rabat

1 Temmuz 2017 yılında O. Khouribga

22 Ocak 2018 yılında CA Khénifra

1 Temmuz 2018 yılında Kawkab Marrak.

23 Temmuz 2019 yılında FUS Rabat

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Mouloudia

Yasser Jarici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasser Jarici şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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