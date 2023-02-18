Badr Gaddarine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badr Gaddarine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badr Gaddarine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badr Gaddarine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badr Gaddarine 20 Ekim 1997 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da بدر كدارين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badr Gaddarine Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Assist Sport Casa yapmaktadır. Badr Gaddarine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Badr Gaddarine'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Badr Gaddarine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/badr_gaddarine_8/

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Badr Gaddarine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badr Gaddarine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Badr Gaddarine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badr Gaddarine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Wydad AC

22 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Badr Gaddarine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badr Gaddarine şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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