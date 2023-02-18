Habib Allah Dahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Allah Dahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Habib Allah Dahmani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Habib Allah Dahmani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Habib Allah Dahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Allah Dahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Allah Dahmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habib Allah Dahmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habib Allah Dahmani 16 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da حبيب الله الدحماني şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habib Allah Dahmani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Habib Allah Dahmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Habib Allah Dahmani'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Habib Allah Dahmaniboyu ve yaşı kaç

Habib Allah Dahmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Habib Allah Dahmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Habib Allah Dahmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habib Allah Dahmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Orouba SC

13 Şubat 2013 yılında Al-Seeb

1 Temmuz 2014 yılında MAS Fes

25 Ağu 2016 yılında CA Khénifra

10 Ocak 2017 yılında Kénitra

22 Eylül 2017 yılında Mouloudia

1 Temmuz 2018 yılında FUS Rabat

11 Ocak 2020 yılında Beni Mellal

1 Aralık 2020 yılında Muaither SC

4 Eylül 2021 yılında Ittihad Tanger

15 Eylül 2022 yılında Mouloudia

Habib Allah Dahmani kimdir

Habib Allah Dahmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habib Allah Dahmani şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Habib Allah Dahmani nereli

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