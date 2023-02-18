Youssef Anouar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Anouar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Anouar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Anouar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Anouar 4 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يوسف أنور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Anouar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. Youssef Anouar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Youssef Anouar'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Anouar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Anouar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Anouar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Anouar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2012 yılında FAR Rabat

16 Ocak 2017 yılında Raja Casablanca

30 Haziran 2017 yılında FAR Rabat

6 Eylül 2017 yılında FUS Rabat

18 Temmuz 2019 yılında Ittihad Tanger

18 Ağu 2021 yılında Mouloudia

Youssef Anouar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Anouar şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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