Abdelghani Mouaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelghani Mouaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdelghani Mouaoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdelghani Mouaoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdelghani Mouaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelghani Mouaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelghani Mouaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelghani Mouaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelghani Mouaoui 22 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد الغني معاوي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelghani Mouaoui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. Abdelghani Mouaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelghani Mouaoui'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Abdelghani Mouaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelghani Mouaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdelghani Mouaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelghani Mouaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2013 yılında OC Safi

5 Temmuz 2015 yılında Ittihad Tanger

1 Temmuz 2017 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2018 yılında FAR Rabat

13 Eylül 2019 yılında OC Safi

5 Ocak 2020 yılında Ittihad Tanger

3 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2021 yılında O. Khouribga

17 Ağu 2021 yılında JS Soualem

31 Ocak 2022 yılında Mouloudia

Abdelghani Mouaoui kimdir

Abdelghani Mouaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelghani Mouaoui şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Abdelghani Mouaoui nereli

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