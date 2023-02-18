Walid Ghazouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Ghazouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Ghazouani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Ghazouani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Ghazouani 5 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Ghazouani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walid Ghazouani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Ghazouani'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walid Ghazouani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Ghazouani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Walid Ghazouani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Ghazouani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Benguérir

1 Ağu 2019 yılında Wydad Fes

1 Ocak 2020 yılında Benguérir

1 Kasım 2020 yılında Widad Témara

6 Eylül 2021 yılında Khémisset

31 Ocak 2022 yılında Mouloudia

Walid Ghazouani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Ghazouani şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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