El Habib Brija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Habib Brija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Habib Brija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Habib Brija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Habib Brija 29 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Habib Brija Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.El Habib Brija, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. El Habib Brija'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El Habib Brija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Habib Brija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Habib Brija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Habib Brija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2021 yılında Mouloudia

El Habib Brija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Habib Brija şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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