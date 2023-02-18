Nadir Lougmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadir Lougmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadir Lougmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadir Lougmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadir Lougmani 26 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadir Lougmani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nadir Lougmani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nadir Lougmani'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nadir Lougmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nadir Lougmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nadir Lougmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadir Lougmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wahda FC

21 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Nadir Lougmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadir Lougmani şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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