Yanis Merah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Merah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Merah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Merah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Merah 2 Ocak 1999 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da يانيس مراح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Merah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanis Merah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 27 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Yanis Merah'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanis Merah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Merah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanis Merah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Merah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2020 yılında Mouloudia

Yanis Merah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Merah şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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