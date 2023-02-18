Anas Serrhat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Serrhat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Serrhat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anas Serrhat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anas Serrhat 1 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anas Serrhat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anas Serrhat, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anas Serrhat'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anas Serrhat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anas Serrhat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anas Serrhat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anas Serrhat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Nahdat Zemamra

7 Kasım 2020 yılında Wydad AC

9 Eylül 2022 yılında Mouloudia

30 Haziran 2023 yılında Wydad AC

Anas Serrhat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anas Serrhat şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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