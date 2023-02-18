Marouane Lemzaouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Lemzaouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Lemzaouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Lemzaouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Lemzaouri 7 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Lemzaouri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marouane Lemzaouri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marouane Lemzaouri'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marouane Lemzaouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Lemzaouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marouane Lemzaouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Lemzaouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2021 yılında Mouloudia

Marouane Lemzaouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Lemzaouri şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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