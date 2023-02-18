Mehdi Attouchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Attouchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Attouchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Attouchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Attouchi 27 Şubat 1995 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da El Mehdi Attouchi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Attouchi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Attouchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Attouchi'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Attouchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Attouchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehdi Attouchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Attouchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Rach. Bernoussi

30 Haziran 2017 yılında Raja Casablanca

8 Temmuz 2017 yılında OC Safi

3 Eylül 2022 yılında Mouloudia

Mehdi Attouchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Attouchi şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.