Oussama Radi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Radi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Radi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Radi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Radi 29 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Radi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Radi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oussama Radi'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oussama Radi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Radi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Radi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Radi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Oussama Radi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Radi şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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