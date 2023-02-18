Karim Benarif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Benarif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Benarif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Benarif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Benarif 20 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da كريم بنعريف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Benarif Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim Benarif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Benarif'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Benarif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Benarif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Benarif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Benarif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2016 yılında FUS Rabat

27 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Karim Benarif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Benarif şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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