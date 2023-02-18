Zakaria Hamadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Hamadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zakaria Hamadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zakaria Hamadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zakaria Hamadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Hamadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Hamadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Hamadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Hamadi 21 Mart 1998 tarihinde Busto Arsizio şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İtalya,Fas uyrukludur.Gerçek adı da زكريا حمادي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Hamadi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Arena Management yapmaktadır. Zakaria Hamadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Hamadi'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Hamadiboyu ve yaşı kaç

Zakaria Hamadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Hamadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Zakaria Hamadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Hamadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Milan U19

31 Ağu 2017 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Yverdon Sport

16 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında AC Bellinzona

1 Eylül 2022 yılında Mouloudia

Zakaria Hamadi kimdir

Zakaria Hamadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Hamadi şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Mailand (-2017)

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Zakaria Hamadi nereli

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