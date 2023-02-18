Mohamed Bahadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bahadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bahadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bahadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bahadi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bahadi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Bahadi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Bahadi'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bahadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bahadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mohamed Bahadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bahadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bahadi şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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