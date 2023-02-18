Hicham Marchad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Marchad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham Marchad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham Marchad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham Marchad 5 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham Marchad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hicham Marchad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hicham Marchad'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hicham Marchad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham Marchad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hicham Marchad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham Marchad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CA Khénifra

27 Temmuz 2018 yılında FAR Rabat

8 Temmuz 2019 yılında Nahdat Zemamra

31 Ekim 2020 yılında Rapide Oued Zem

15 Ağu 2022 yılında Mouloudia

Hicham Marchad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham Marchad şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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