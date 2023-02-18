Amine Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Amri 1 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Amri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Amri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına 1 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Amine Amri'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amine Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Mouloudia

Amine Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Amri şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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